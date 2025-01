Morto a Palermo ex ministro Aristide Gunnella, leader del Pri in Sicilia per oltre vent'anni

Palermo - È morto a Palermo l'ex ministro Aristide Gunnella, 93 anni, leader del Pri in Sicilia per oltre vent'anni. Nato a Mazara del Vallo (Trapani), laureato in Giurisprudenza, dirigente d'azienda, era stato eletto per la prima volta alla Camera nelle liste del Partito Repubblicano guidato da Ugo La Malfa il 5 giugno 1968 e poi riconfermato nelle successive cinque legislature fino al 1992. Aveva ricoperto la carica di ministro per gli Affari Regionali nel governo guidato da Giovanni Goria tra il 1987 e il 1988, e quella di sottosegretario di Stato al ministero delle partecipazioni statali nel quarto governo di Aldo Moro e nel quinto governo di Giulio Andreotti e di sottosegretario al Ministero degli affari esteri, nel secondo governo di Francesco Cossiga e nel governo di Arnaldo Forlani.

Coinvolto in alcune inchieste giudiziarie per voto di scambio e associazione mafiosa all'inizio degli anni '90, il 20 luglio 1993 Gunnella venne arrestato per corruzione con l'accusa di aver ricevuto una maxi-tangente per l'assegnazione dell'appalto relativo alla costruzione della diga Ancipa; accusa poi dichiarata prescritta dalla corte di Cassazione.