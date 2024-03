Morto Marco Petrini «Dottorpet», il veterinario famoso sui social

Tivoli, Roma - È morto Marco Petrini, «Dottorpet», così era conosciuto sui social network, quasi 70 mila follower su Instagram e oltre 126 mila su Tik Tok. Il medico, originario di Tivoli e in servizio dal 2018 nella Clinica veterinaria Guidonia specializzata in animali esotici, è stato stroncato a 37 anni da un male incurabile.

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i suoi seguaci online, dove «Dottorpet» è rimasto attivo fino al mese scorso: l'ultimo post su Instagram è del 14 febbraio, in cui con la sua solita irriverenza educata sfatava il mito romantico dei «Pappagalli Inseparabili», ovvero la specie di uccelli africani che - contrariamente alla famosa leggenda che li vuole, appunto, «inseparabili» pena la morte di solitudine - riescono serenamente a vivere anche lontani dalla loro dolce metà. Pillole di informazione e intrattenimento, curiosità e fatti scientifici , poi gli imprevedibili «dietro le quinte» del lavoro con gli animali, Marco Petrini riusciva a mescolarli con grande allegria catturando l'interesse dei suoi follower con post da migliaia di like. «Se non possiedi amore per i pets e umorismo via di qui!», scriveva sul profilo di «Dottorpet». Ora la sua morte ha sconvolto le comunità di Tivoli e Guidonia, insieme a quella social: amici, clienti, conoscenti e semplici seguaci che nelle ultime ore hanno dato vita a una vera e propria ondata di affetto social.