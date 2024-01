È morto Paolo Ezechia Reale

Siracusa - È morto Ezechia Paolo Reale, noto avvocato e politico. Ad ottobre scorso aveva compiuto 63 anni. Combatteva da tempo una coraggiosa quanto dura battaglia contro un male che non gli ha purtroppo lasciato scampo. Lucida intelligenza, equilibrio, modi sempre perbene erano – tra le altre -sue preziose qualità. Dopo la maturità classica, si laureò a Catania in Giurisprudenza nel 1983. Avvocato dal 1985, contitolare dello Studio Legale Associato Sallicano & Reale, patrocinante in Cassazione dal 2007. Nel 2008 venne anche ammesso all’Albo degli avvocati abilitati alla difesa avanti la Corte Penale Internazionale. Nel gennaio 2016 era stato iscritto allo International Criminal Court Bar Association (ICCBA). Non solo, era componente del Comitato Scientifico della Fondazione Luigi Einaudi di Roma; segretario generale e componente del Board of Directors e del Comitato Scientifico Regionale del Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights; componente del Consiglio Direttivo del Centro di Diritto Penale Europeo di Catania; presidente della Fondazione Siracusa è Giustizia; componente dell’Associazione Internazionale di Diritto Penale (AIDP) di Parigi; componente del Comitato di Distribuzione del Fondo Sociale ex Eternit e socio onorario della Rete Centri Antiviolenza della Regione Siciliana.

In politica, è stato assessore e consigliere comunale a Siracusa sempre nell’alveo del centrodestra. Candidato sindaco, ha sfiorato l’elezione in due occasioni arrivando al ballottaggio prima opposto a Giancarlo Garozzo (2013) e poi a Francesco Italia (2018). E’ stato anche assessore regionale all’Agricoltura e Pesca nel 2014.