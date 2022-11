Musica, il ragusano Jonathan Cilia Faro canta con Sergio Cammariere. VD

RAGUSA - Da oggi è in radio “L’incredula rosa” il nuovo singolo inedito di Jonathan Cilia Faro (di origini ragusane) con Sergio Cammariere, che ha scritto questo brano insieme a Roberto Kunstler, disponibile in digitale dallo stesso giorno. Il brano, che vede al pianoforte Sergio Cammariere accompagnare la voce inconfondibile di Jonathan Cilia Faro, voce che prende lo stomaco e l’anima di chi ascolta, è una fusione di energia e cultura che ha generato un capolavoro tutto italiano. Un brano che rimane in mente. Il singolo esce in tutto il mondo nel giorno del compleanno di Jonathan Cilia Faro ma anche di Sergio Cammariere ed è accompagnato da un video molto semplice ma di grande impatto per lasciare spazio alle parole e alla musica.

“L’incredula rosa” è stato arrangiato da Emanuele Giocondo, alla Batteria John Arrucci, agli Archi Damme Quartet, al Pianoforte Sergio Cammariere, al Basso Vincenzo Cavalli e alle Chitarre Jonathan Crone. Registrato allo Studio11 Nashville (Tennessee). Prodotto e mixato da Vincenzo Cavalli, al Sonoria StudioRec Scordia.