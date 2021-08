Musumeci a tavola con 20 persone senza mascherina

Catania - Vizi privati, pubbliche virtù. Accusa in pubblico i siciliani, colpevoli di non rispettare le regole anti assembramento, in privato, però, Nello Musumeci adotta gli stessi comportamenti. Il governatore ha partecipato a una cena con una ventina di persone a Castel di Iudica, in provincia di Catania. Un party per fedelissimi del suo movimento, Diventerà Bellissima, mentre gli alleati mettono in dubbio la sua ricandidatura alla presidenza della Regione.

Al ristorante La ginestra, Musumeci era seduto come tutti gli altri senza mascherina. Il sindaco, Ruggero Strano, se n'è accorto fra i primi. ma adesso punta il dito su un altro elemento: "L'articolo 12 della sua stessa ordinanza - attacca il primo cittadino - prevede che per partecipare alle feste sia necessario sottoporsi al tampone se non si è completato il ciclo di vaccinazione. A tutti i commensali è stato chiesto a che punto fossero con l'immunizzazione? Qual è il limite di persone per considerarla una festa? Non si può scaricare la colpa sui siciliani se non ci si comporta allo stesso modo". Non solo: nei luoghi affollati, secondo l'ordinanza, è obbligatorio indossare la mascherina anche all'aperto nei luoghi affollati.