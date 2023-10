Nasce cooperativa che offrirà servizi di accessibilità linguistica a Ragusa

Ragusa - La Struttura Didattica Speciale di Ragusa dell'Università di Catania ha raggiunto un altro importante traguardo. La cooperativa PASSI in Segni, originatasi all'interno di questa struttura, si è distinta conquistando il terzo posto nella competizione finale del business plan della Start Cup Sicilia.

L'evento si è tenuto il 23 ottobre presso Città della Scienza, dove le portavoce della cooperativa hanno presentato il progetto PASSI in Segni (Progetti di Accessibilità attraverso Servizi di Sottotitolaggio e Interpretariato). La cooperativa nasce con l'obiettivo di sviluppare una soluzione linguistica e tecnologica per offrire servizi di sottotitolaggio, interpretariato e video interpretariato tra la Lingua dei Segni Italiana (LIS) e la Lingua dei Segni Italiana tattile (LISt). Grazie a questa vittoria, PASSi in Segni riceverà un finanziamento di 4.000€ e avrà la possibilità di usufruire di un periodo di sei mesi di accelerazione presso il Free Mind Foundry Acireale, finanziato da Futurea.

Il team di PASSI in Segni è composto da interpreti, docenti, ricercatori e ricercatrici dell’Università di Catania, tra cui Sabina Fontana, Claudio Ferrara, Erika Raniolo, Gaia Caligiore, Simone Palazzo, Egidio Ragonese, Raffaele Mineo, Alessia Russino, Roberta Blancato, Maria Adele Limongelli, Maria Grazia Grasso, Luana Santoro, Santa Roberta Gambino, Romina Trovato, Gabriella Ardita e Giulia Calleri. Il prossimo obiettivo per "PASSI in Segni" è ora rappresentato dalla partecipazione alla Start Cup Sicilia, in programma venerdì 27 ottobre 2023 presso la sede regionale di UniCredit.

I sei migliori classificati della finale regionale avranno la possibilità di partecipare al Premio Nazionale per l'Innovazione (PNI Cube) che si terrà a Milano il 30 novembre e il 1° dicembre 2023."