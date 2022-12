È Natale e a Scicli torna la tradizione delle ‘Mpanate e dei Pastizzi

Scicli - Mancano pochi giorni alla vigilia di Natale e le tradizioni -tanto care ai nostri nonni prima e genitori poi- via via stanno scomparendo. A natale si trascorrevano giornate intere trascorse tra padelle e fuochi per la preparazione e poi nel pomeriggio a impastare, stirare e farcire quelle che poi sarebbero diventate ‘mpanate e pastizzi.

Oggi è difficile non solo prepararle ma anche distinguerel, a volte.

Quali sono le ‘mpanate e quali i pastizzi? Quelle farcite di carne le prime e quelli con le verdure i secondi.

Proprio in seguito a un attacco nostalgico ai ragazzi di Shalari è venuto in mente di riproporre per la sera della vigilia i piatti più comuni e diffusi che la tradizione ci ha lasciato in eredità. Per la cena del 24 dicembre, infatti, hanno preparato un menù degustazione a base di ‘Mpanate, Pastizzi e Scacce.

Da quelle più ricercate farcite con pollo e patate, baccalà e porri e seppie e patate, a quelle più tradizionali con broccoli e salsiccia, melanzane e pomodoro.

Il menù proposto si arricchisce delle tipiche scacce con cipolla e pomodoro, prezzemolo e acciughe, ricotta e fave verdi e, per accontentare i nostalgici ma anche i bambini, le classiche pastiere di riso e carne, gli arancini e le pizze alla pala.

Tutte monoporzioni proposte in un range di prezzo che va dai 2 euro e 50 ai 6 euro per quelle con il pollo, le seppie e il baccalà.

Un menu variegato che accontenta proprio tutti: da chi trascorrerà la vigilia di Natale in famiglia o tra amici, a chi da solo o in coppia vuole ricordare quei sapori autentici dell’infanzia.

È possibile scegliere ciò che si desidera e avere la consegna di tutto a casa con il servizio di delivery. È un’idea di Shalari, original street food, ubicato a Scicli in Via Francesco Mormina Penna 27. Per prenotazioni scrivere o chiamare al +39 380 1024440.