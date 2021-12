Niscemi piange i tre ventenni morti nell'incidente stradale

Niscemi - Il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, con un'ordinanza, ha proclamato per domani il lutto cittadino in occasione dei funerali dei 3 ragazzi morti nella notte di Natale in un incidente stradale alla periferia della città. Alle 15 verranno celebrate le esequie per Gaetano Parisi, 20 anni, Rosario Quinci di 18 e Alessandro Cirrone, 16 anni.

Niscemi è ancora sotto choc per questa tragedia, mentre la Procura di Caltanissetta ha aperto un'inchiesta per capire quali sono state le cause che hanno portato la Citroen C3 a schiantarsi contro un muro. Domani sarò la giornata del lutto e del dolore con la bandiera comunale a mezz'asta e listata a lutto e la chiusura delle attività commerciali fino alle 16,30.