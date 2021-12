Nonno Mattarella saluta Papa Francesco e si porta i nipotini. VIDEO

Città del Vaticano - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si congeda da Papa Francesco al termine del suo settennato e porta con se i nipotini a salutare il Pontefice (che domani compie 85 anni). Un gesto da nonno.

Francesco ha regalato a Matterella una pittura su ceramica raffigurante la Basilica di San Pietro vista dai Giardini Vaticani; i volumi dei documenti papali; il Messaggio per la Pace per il 2022, il “Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune”, firmato dal Papa e dal Grande Imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyib ad Abu Dhabi, negli Emirato Arabi Uniti, il 4 febbraio 2019. Infine, Francesco ha fatto dono anche di un libro, a cura della Lev (Libreria editrice vaticana) e dedicato alla “Statio Orbis”, ovvero il momento straordinario di preghiera in tempo di pandemia, presieduto sul sagrato della Basilica di San Pietro il 27 marzo 2020. A sua volta, il presidente della Repubblica italiana ha ricambiato con una stampa, raffigurante una veduta di Roma dal Quirinale.