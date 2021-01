Oggi arancione, domani torna rosso: cosa cambia per un giorno

Ragusa – Lunedì 4 gennaio 2021 tutta l’Italia torna in zona arancione per un giorno: 5 e 6, in qualità di prefestivo e festivo, saranno di nuovo rossi, in attesa di capire quale colorazione assumerà la Sicilia dal 7, quando sul territorio nazionale tornerà il sistema delle fasce differenziate di rischio. E per quanto tempo. Intanto un breve riepilogo delle maggiori libertà previste per oggi. Per ogni altra specifica domanda, a questo link sono disponibili le Faq del governo.

Spostamenti. Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare i movimenti all’interno del proprio comune. Per spostamenti verso altri comuni o regioni, nonché dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti (lavoro, salute, urgenza, rientro a casa) compilando il prestampato del Viminale.

Esercizi e attività. Tutti i negozi possono restare aperti fino alle 21 tranne quelli dedicati alla ristorazione (trattorie, rosticcerie, bar, pasticcerie, gelaterie) aperti solo per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio senza limiti di orario. L’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono permessi gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali. Ogni struttura dedicata a sport, cultura e spettacolo è chiusa.