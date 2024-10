Ospedali iblei, assunti 54 operatori socio sanitari specializzati

Ragusa - Boccata d’ossigeno per la sanità iblea: 54 nuove assunzioni nei tre ospedali provinciali.

La sanità della provincia di Ragusa riceve un’importante iniezione di personale con l’immissione in servizio di 54 ausiliari specializzati che andranno a potenziare gli organici dei tre principali ospedali del territorio: il “Maggiore-Baglieri” di Modica, il “Guzzardi” di Vittoria e il “Giovanni Paolo II” di Ragusa.

Le nuove unità, stabilizzate in base al Piano del Fabbisogno del Personale 2024/2026 e al Piano delle Assunzioni 2024 predisposti dall’Assessorato regionale alla Salute, saranno distribuite cosi: 17 operatori al “Maggiore-Baglieri” di Modica, 17 al “Guzzardi” di Vittoria e 14 al “Giovanni Paolo II” di Ragusa. La sottoscrizione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, con un impegno lavorativo pari al 50%, avverrà a scaglioni. L’inserimento progressivo del personale risponde a una pressante esigenza delle strutture ospedaliere, messe a dura prova dalla cronica carenza di personale. Questa operazione rappresenta un fondamentale supporto per la sanità iblea, garantendo un miglioramento nella gestione dei servizi e nell’assistenza ai pazienti.

Un passo avanti verso una maggiore efficienza e qualità del servizio sanitario provinciale. Soddisfazione viene espressa dal manager dell’azienda ragusana, Giusepe Drago che ha seguito l’iter procedurale sono alla immissione in servizio.