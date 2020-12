Palermo, cittadino anonimo paga “tampone sospeso” a chiunque non ha soldi

Palermo – Un cittadino che vuole restare anonimo ha deciso di offrire una somma al Policlinico Paolo Giaccone del capoluogo siciliano, per consentire anche ai più poveri di ricevere un test per il Covid-19 in maniera totalmente gratuita e in modalità drive-in. Una iniziativa che ricorda il “caffè sospeso” nei bar di Napoli per i meno abbienti. Per evitare che chi non ne ha diritto se ne approfitti, il tampone potrà essere richiesto da utenti con Isee inferiore a 8 mila euro.

Anche quando finirà la cifra stanziata dal misterioso benefattore, "l’iniziativa di beneficenza proseguirà comunque – assicura il commissario straordinario della struttura, Alessandro Caltagirone - sarà infatti l’Azienda ospedaliera a sostenere l’esecuzione del servizio, per dare seguito” a quello a cui avrebbero dovuto provvedere da tempo - ci permettiamo di aggiungere -, visto che la “azienda” è in grado di erogarlo da sola, senza bisogno dell’intervento di un cittadino benestante.