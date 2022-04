Palermo: Miccichè, fatto politico nuovo ci vedremo con alleati

PALERMO, 30 APR "Gli appelli di Roberto Lagalla e di Francesco Cascio, che dimostrano grande serietà e amore per Palermo e li ringrazio entrambi, non possono che interessarci.

Ci incontreremo fra poche ore con gli alleati e con Cascio stesso per fare una valutazione nell'interesse dell'unità del centrodestra e di Palermo. Immagino che la nostra valutazione debba evitare di tenere conto di quello che dice Ignazio La Russa perché in ballo ci sono Palermo e i suoi cittadini, lasciamo che i palermitani decidano qual è il meglio per la loro città". Così all'ANSA il leader di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè. (ANSA).