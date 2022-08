Pampera, l’esclusiva edizione limitata del cannolo caldo n.1 in Sicilia

Scicli - Cannolia è l’unica pasticceria in Sicilia che produce davanti agli occhi dei propri clienti il tipico cannolo artigianale. Non si limita a farcire le cialde, come fanno la maggior parte delle pasticcerie, ma le prepara e cucina sotto gli occhi di chi si appresta degustarli.

Mangiare un cannolo caldo vuol dire proprio questo: vederlo preparato, farcito e servito ancora fumante in contrasto alla freschezza delle creme che lo farciscono. È possibile scegliere, oltre alla tradizionale ricotta vaccina tipica del ragusano, la ricotta caprina e quella di pecora.

Inoltre, ci sono diverse varianti di ricotte aromatizzate e raffinate con selezionate materie prime, ognuna delle quali dona una forte personalità: è il caso della ricotta ai pistacchi o di quella alle nocciole, quella all’arancia o al caffè.

Tra i vari gusti ci sono anche le edizioni limitate. Ogni mese un abbinamento nuovo e ad agosto i pasticceri di Cannolia si sono lasciati ispirare dalle atmosfere cubane senza tradire la tanto amata Sicilia. Hanno lavorato, quindi, la ricotta vaccina tipica ragusana con il rum tipico de l’Avana, le pere nostrane semicandite artigianalmente e i brillanti di pistacchi. Da questo mix è nato Pampera, il cannolo caldo dalle atmosfere esotiche. Disponibile solo ad agosto nelle botteghe Cannolia di Scicli e di Marina di Ragusa entrambe aperte tutti i giorni fino a tarda notte.