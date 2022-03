Paolo e Nino Falzone, i 2 cugini siciliani che hanno fatto strage in Belgio

Comitini, Ag - Paolo Falzone e suo cugino Nino, di 34 e 32 anni, sono i due siciliani alla guida della Bmw che all'alba del 20 marzo ha investito la folla che festeggiava il Carnevale a Louviere, in Belgio. I genitori dei due cugini sono di Comitini, vicino Agrigento. I due, fan dei motori e della velocità in strada, erano appena usciti da una discoteca quando sono saliti a bordo della vettura per tornare a casa. Al volante c'era Paolo, che ha investito la gente che partecipava alla manifestazione cittadina.

L'incidente ha ucciso 6 persone, tutte italiane; altri 27 sono stati ferite. Dopo lo schianto, i due cugini avrebbero tentato la fuga. Le forze dell'ordine però sono riuscite a individuarli in poco tempo, fermandoli e sottoponendoli al test tossicologico, risultato negativo. Da subito è stato escluso il fine terroristico. Già nel 2017 a Paolo era stata ritirata la patente per 24 giorni, sempre a causa dell'alta velocità. La Bmw serie 5 al centro dell'accaduto era il suo grande orgoglio: da sempre condivideva con Nino la passione per i motori, tanto da decidere di acquistare l'auto che custodiva con cura.

Più volte aveva pubblicato sui social video in cui sfrecciava a tutto gas per la città: lo scorso 11 gennaio ha condiviso sul suo profilo Facebook un filmato in cui correva a bordo della sua Bmw, su una strada piena di altre vetture. Tra le vittime ci sono tre italiani che assistevano al raduno carnevalesco delle maschere, insieme ad altre 200 persone: si chiamano Michelina Imperiale, Mario Cascarano e Salvatore Imperiale; tutti originari del comune di Volturara Irpina, in provincia di Avellino.