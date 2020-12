Paolo Rossi, lo strazio della moglie: “Dopo di te il niente assoluto…”

Un post su Instagram, con la scritta 'Per sempre' e un cuore. E’ stata Federica Cappelletti, la moglie di Paolo Rossi, ad annunciare sui social la morte dell’ex centravanti, eroe dei Mondiali di Spagna '82, spentosi a 64 anni. "Non ci sarà mai nessuno come te, unico, speciale, dopo te il niente assoluto..." scrive la donna, seconda moglie di “Pablito”, che quando era giovane si sposò con Simonetta Rizzato. Quel matrimonio finì, nel 98 il calciatore conobbe Federica e i due convolarono a nozze nel 2010 a Roma, al Campidoglio.

Da quando a notte fonda è uscita fuori improvvisamente la notizia del decesso, è un profluvio di ricordi e testimonianze commosse in Rete, da parte di personalità non solo del mondo dello sport, del valore atletico ma anche e soprattutto umano di Rossi. Su tutte, la reazione di un altro mito che fece parte di quella leggendaria nazionale: Dino Zoff, raggiunto a caldo dall’Ansa, poco dopo aver appreso della scomparsa dell’amico. "L'ho saputo cinque minuti fa, mi dispiace tantissimo. Non so cosa dire, è stato fulmine a ciel sereno – ha detto al telefono l’ex numero 1 azzurro, ancora stordito dalla notizia -. Abbiamo sempre avuto un grande rapporto con Paolo, simpaticissimo, intelligente. Era un po' che non ci sentivamo, ci avevano detto qualcosa ma non pensavo fosse così grave. E’ qualcosa di difficile da capire".