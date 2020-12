Papa Francesco porta i biscotti ai militari in strada a Roma. VIDEO

Roma - Se non ci fosse il video, si stenterebbe a crederci. Papa Francesco stamani ha portato oggi delle scatole di biscotti ai militari in servizio in strada a Roma. A bordo della sua Ford Focus blu vecchio modello, scortato da una Jeep Renegade blindata, il Pontefice è sceso all'improvviso dalla macchina per consegnare alcune scatole di biscotti ai militari in servizio il giorno dell'Immacolata. Il Papa indossava un pesante cappotto di lana e la mascherina anticontagio.

I giovani militari, messi sugli attenti, hanno stentato a dare la mano al Papa, che ha porto loro la mano. Stamani Sua Santità aveva contravvenuto al protocollo omaggiando la statua dell'Immacolata alle 7,30 del mattino, in antitesi con quanto annunciato dalla Santa Sede, che aveva annullato la cerimonia dell'8 dicembre. Bergoglio ha evitato così qualunque assembramento. Nel corso della mattina Papa Francesco ha proseguito il proprio giro in auto per la Capitale, consegnando biscotti brevi manu a chi è in servizio per difendere l'ordine pubblico. Ecco il VIDEO: