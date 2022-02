Pappagallo perso a Pozzallo, chi l’ha visto? VIDEO

Pozzallo – Raccogliamo da Pozzallo la segnalazione della signora Maria Grazia Azzarelli che stamani ha condiviso il video del pennuto volatilizzatosi sul gruppo Facebook “Volatili persi/ritrovati”, a cui rivolgersi in caso di avvistamento. Certo non è facile come rintracciare (e acciuffare) un gatto o un cane, ma tentar non nuoce.