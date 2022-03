Phil Collins, ultimo concerto della sua vita: "Sto male". FOTO

Londra - Phil Collins ha dato vita al suo ultimo concerto in assoluto, a causa di una lunga battaglia che da combatte per la salute. La leggenda della musica (71 anni) - che non riesce più a tenere una bacchetta dopo un intervento chirurgico alla schiena - si è esibita con i Genesis alla O2 Arena di Londra sabato sera. La serata è stato un tripudio ma l'artista ha detto addio ai suoi fan e al pubblico che ora dovrà trovare «un vero lavoro». Una battuta, ma la situazione è seria. Il gruppo - che include Phil, il tastierista Tony Banks e il chitarrista-bassista Mike Rutherford - si è riunito per il loro tour, “The Last Domino”.

Phil è apparso piuttosto fragile durante tutto il tour, sedendosi su una sedia mentre si esibiva con il gruppo per le loro prime date dal vivo in 14 anni. Il suo danno ai nervi gli ha impedito di suonare la batteria e deve anche camminare con un bastone.