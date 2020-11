Tlc: potenziato sistema radar canale siculo-maltese

CATANIA, 12 NOV È stato ampliato ulteriormente il Sistema Hf radar del progetto "Calypso South" Programma Interreg V A ItaliaMalta 20142020 finalizzato al monitoraggio delle correnti marine superficiali nel canale siculomaltese. Il sistema è composto da antenne radar Hf (due già installate a Pozzallo e a Marina di Ragusa, una terza sarà installata a Licata, mentre altre quattro sono presenti a Malta) e da una rete sofisticata di 10 stazioni meteorologiche installate sul territorio italiano e maltese.

Le ultime due stazioni meteo sono state installate nelle aree portuali di Pozzallo e Marina di Ragusa dal team dell'Università di Catania coordinato dal prof. Rosario Sinatra, responsabile scientifico del progetto per l'ateneo catanese.

"Da anni come Università di Catania, spiega Sinatra siamo impegnati in progetti scientifici che favoriscono lo sviluppo delle politiche nel Mediterraneo ponendoci degli ambiziosi traguardi per un futuro sostenibile con la promozione di una crescita socioculturale ed inclusiva per i tutti i paesi transfrontalieri, tra cui Malta».

Negli ultimi anni grazie al progetto "Calypso South" che trae vantaggio dagli sviluppi dei precedenti "Calypso" e "Calypso Follow On" è stato possibile potenziare e favorire la sicurezza nel trasporto marittimo nell'area mediterranea, mitigando gli effetti di eventuali sversamenti, accidentali e deliberati, di idrocarburi a tutela delle aree costiere, con attività di monitoraggio costante delle correnti marine superficiali utili per tutelare le risorse marinocostiere e in caso di operazioni di "Search and Rescue" (SAR) per salvaguardare vite umane. Il progetto è realizzato da un partenariato costituito da University of Malta (capofila), Università di Palermo (Polo Universitario di Trapani), Transport Malta, Cutgana dell'Università di Catania, Arpa Sicilia e Cnr di Capo Granitola. (ANSA).