Pozzallo, il grido del sindaco Ammatuna: Siamo senza servizi sanitari

Pozzallo - "In una città di 20.000 abitanti e piena di turisti, sono quasi inesistenti i servizi sanitari di emergenza-urgenza".

A scrivere è il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna. "Nella postazione del PTE, quasi tutti i turni dei medici sono scoperti. Del Servizio di Guardia Medica turistica nemmeno a parlarne. Il Servizio di Guardia Infermieristica Turistica non è ancora partito. Le decine e decine di cittadini e turisti, specialmente nelle ore pomeridiane, anche per patologie di lieve entità, non trovano un medico a cui rivolgersi e sono costretti a recarsi al Pronto Soccorso di Modica che già vive momenti di grande criticità. Così non può continuare".