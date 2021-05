Pozzallo, il lungomare avanza: il VIDEO dal drone

Pozzallo – Nel video promozionale realizzato dal Comune, lo stato dei lavori sul Lungomare Raganzino, di cui è stato ultimato il primo stralcio, a 9 mesi dall’inizio dei lavori e 12 dall’aggiudicazione dell’appalto. L'intervento prevede la riqualificazione del tratto che va dalla rotonda “Scordapene” fino allo scalo delle barchette. L’importo totale dei lavori è di 500mila euro a carico della Regione e gli interventi riguardano: la demolizione e la rimozione della pavimentazione esistente e la posa in opera della nuova in monostrato vulcanico di colore chiaro tenue con inserti di azzurro; una “Rosa dei Venti” circolare al centro della parte terminale della passeggiata; una pista ciclabile correrà a margine della viabilità esistente; la predisposizione di dissuasori per la separazione funzionale tra la sede stradale e la passeggiata; una fontana al centro di “Piazzale dei Marinai” formata da quattro getti d’acqua, con all’interno un’area a verde che fungerà anche da regolatore della viabilità nel Piazzale; infine, un nuovo impianto di pubblica illuminazione, con pali in ghisa e corpi illuminanti a led.