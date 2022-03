Pozzallo, si è dimesso assessore Privitera, arriva arch. Zacco

Pozzallo - In data odierna l’Assessore Giuseppe Privitera ha rassegnato le dimissioni da Assessore alla Cultura, Fondi Europei, Bilancio e Finanze del Comune di Pozzallo.

"Il Sindaco Roberto Ammatuna nel prendere atto delle dimissioni, ringrazia il Dr. Privitera per il lavoro svolto e nomina, in sua sostituzione, l’arch. Giovanni Zacco, già Direttore dell’Ufficio Tecnico Comunale, assegnando le deleghe all’Urbanistica, all’Ecologia, alla Cultura e ai Fondi Europei", si legge in una nota di palazzo di città.