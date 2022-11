Preventivo per l’assicurazione online? Ora è più facile e veloce

La velocità è diventata l’imperativo categorico della vita di tutti i giorni! Tra mille impegni e un’infinita mole di preoccupazioni, nessuno desidera perdere il proprio tempo prezioso a rincorrere questioni noiose e burocratiche. Tra queste, sempre più spesso, c’è l’assicurazione per la propria auto.

Si tratta di una scelta che deve essere fatta in maniera oculata, ma – come è giusto che sia – nessuno vuole perderci più tempo del necessario. La soluzione? Il calcolo online del costo per l’assicurazione della tua auto. Con i preventivatori online messi a disposizione dalle migliori compagnie, questa operazione risulterà semplice e veloce: scopri come fare!

Calcolo assicurazione auto: facile, con il preventivatore online!

Le compagnie consentono di calcolare online il costo dell’assicurazione della tua auto, ad esempio, puoi richiedere un preventivo AXA per l’assicurazione auto proprio a questa pagina. Qui troverai un form da compilare: si tratta del preventivatore online. TI basterà compilare i campi richiesti che, in genere, sono 3:

1) Targa del veicolo da assicurare

2) Data di nascita del proprietario del veicolo

3) Indirizzo e-mail valido al quale poter spedire il preventivo una volta calcolato

Tutta la personalizzazione di cui hai bisogno

Una tra le principali paure che attanagliano chi decide di richiedere un preventivo online per l’assicurazione della propria auto sono – in genere – le scarse possibilità di personalizzazione possibili. Non temere, anche tramite l’utilizzo del preventivatore online, potrai comporre il tuo pacchetto assicurativo nel mondo che più riflette le tue personali esigenze.

Ovviamente, il tuo pacchetto assicurativo dovrà innanzitutto comprendere la garanzia RCA. Si tratta della Responsabilità Civile Auto: l’unica copertura obbligatoria per circolare che garantisce una tutela economica contro il rischio di arrecare danni a terzi (a cose, persone, animali o altri veicoli) nel momento in cui siete alla guida della vostra autovettura, anche in concorso di colpa. Con la copertura obbligatoria RCA, la tua assicurazione ti tutela dal rischio di risarcire, nei limiti dei massimali indicati in polizza, il danno causato, sia esso economico, biologico o morale in caso di lesioni.

In abbinamento all’RCA potrai scegliere tra un vasto assortimento di garanzie accessorie per proteggere la persona o l’auto. Per la persona, di solito puoi scegliere tra le seguenti garanzie: famiglia protetta (copre i danni che un incidente in auto o un furto possono causare alle cose tue e della tua famiglia); infortuni al conducente (rimborsa fino all’80% delle spese mediche in caso di infortunio al conducente della tua auto. Per la tua auto invece potrai scegliere tra furto, incendio, cristalli, atti vandalici, veicoli non assicurati, eventi naturali e tutela legale.