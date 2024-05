Prevenzione al seno, le buone prassi alla Leocata Mangini grazie ad Altea

Modica - Il 23 maggio la Leocata Mangimi ha ospitato una significativa giornata di formazione dedicata alla prevenzione del tumore al seno. L'iniziativa, organizzata in collaborazione con l'associazione Altea Salute Donna, ha avuto l'obiettivo di sensibilizzare le donne sulle pratiche di screening per la prevenzione del tumore al seno con l'aiuto dei medici volontari della "Breast Unit" di Ragusa. Tra i professionisti presenti, la dottoressa Daniela Pluchino, appartenente all'equipe della chirurgia senologica dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, ha offerto la sua esperienza e competenza per educare le partecipanti sull'importanza della prevenzione.

L'associazione Altea Salute Donna, consapevole che spesso le donne non accedono a pratiche preventive per motivi culturali o di consapevolezza, ha messo a disposizione la propria esperienza e gli strumenti appropriati per offrire visite di controllo gratuite. Questa scelta mira a superare le barriere e a fornire un'opportunità concreta di visita gratuita promuovendo la cultura della prevenzione come strumento fondamentale nella lotta contro l'insorgenza del tumore al seno. La giornata di formazione ha rappresentato un importante passo avanti per tutte le donne presenti nell'azienda fornendo non solo conoscenze utili ma anche l'occasione di sottoporsi a controlli preventivi rafforzando il messaggio che la salute delle donne è una priorità e che la prevenzione può fare la differenza.