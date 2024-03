Previsioni meteo Pasqua e Pasquetta 2024

Meteo Pasqua e Pasquetta 2024, che tempo fara? L'Italia, stando alle ultime rivelazioni disponibili, rischia di essere spaccata in due a causa dell'ingresso di perturbazioni provenienti dagli Stati occidentali. Al momento sulla nostra Penisola domina l'anticiclone africano che ci regalerà un fine settimana primaverile con sole, qualche pioggia e clima mite. L'alta pressione sarà prevalente in questo weekend, anche se un flusso umido nei bassi strati, accompagnato da venti di Libeccio, porterà pioviggine tra Liguria e Toscana e qualche addensamento nuvoloso anche al Nord e in Sardegna. Anche la nuova settimana vedrà un barometro “ottimista” con valori di alta pressione e sole prevalente: solamente per la Festa del Papà potremo ritrovare qualche locale e rapido rovescio. E, come riporta 3bmeteo, a partire dalla settimana che va dal 25 marzo al 1 aprile, la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare.

Per la settimana del 18 -25 marzo, sono previste pressioni più alte della media sull'Europa meridionale stante la presenza degli anticicloni.

Modeste perturbazioni riusciranno a bucare tuttavia le maglie del promontorio sub tropicale portando dei relativi peggioramenti. Secondo le rivelazioni di 3bmeteo, le temperature saranno ancora sopra le medie del periodo.

È nei giorni compresi tra il 25 marzo e il 1 aprile che la situazione potrebbe modificarsi. Il modello riportato da 3bmeteo mostra la tendenza ad una graduale modifica della circolazione secondo uno scenario dettato da onde lunghe. I massimi di geopotenziale tendono ad intensificarsi uno sul Nord Atlantico, l'altro sull'Europa nord orientale mentre una saccatura coinvolge gli Stati Occidentali. In questo contesto si ipotizza l'ingresso di perturbazioni sugli Stati occidentali fino ad interessare l'Italia dove la piovosità tornerebbe ad aumentare soprattutto al Nord. Temperature sopra la media.

L'ultima rivelazione di 3bmeteo riguarda la settimana che va dal 1 all'8 aprile. Le anomalie negative di geopotenziale tra medio Atlantico ed Europa occidentale e gli anticicloni defilati sono favorevoli all'ingresso di correnti umide atlantiche responsabili di una piovosità sopra la media sugli Stati occidentali e anche in parte sulla nostra Penisola. Il tipo di circolazione emisferica è compatibile con gli effetti dello stratwarming la cui inversione dei venti zonali a 10 hPa è avvenuta il 4 di marzo.

Sabato 16 marzo. Nord: Al mattino pioverà sul Triveneto mentre continuerà ad essere bel tempo sul resto delle regioni. Temperature in leggero aumento di giorno. Centro: Un intenso passaggio nuvoloso attraversa le nostre regioni provocando precipitazioni a carattere irregolare, specie sui monti. Sud: Un ammasso nuvoloso provoca un cielo spesso coperto sui settori peninsulari, anche con l'arrivo di piogge in serata sugli Appennini.

Domenica 17 marzo

Nord: La giornata sarà contraddistinta da un cielo che si presenterà irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Nebbie in pianura. Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso. Saranno possibili foschie mattutine sulla Toscana e sul Lazio. Sud: In questa giornata ci saranno molte nuvole che potranno dar luogo a precipitazioni intermittenti sulla Calabria tirrenica. Clima mite.

Lunedì 18 marzo

Nord: In questa giornata avremo un cielo subito coperto al Nordovest e nebbioso al Nordest, poi via via irregolarmente nuvoloso ovunque. Centro: La giornata trascorrerà con un cielo che si presenterà irregolarmente nuvoloso, rare precipitazioni, tra l'altro intermittenti. Sud: Il bel tempo sarà prevalente, infatti più nubi saranno presenti soltanto su Campania, Basilicata e Calabria, sarà più sereno altrove.