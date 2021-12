Ragusa – Autunno show nel ragusano, al mare in campagna ed in città: una raccolta delle fotografie più suggestive condivise sul web a ottobre e novembre dai cittadini, residenti o di passaggio sul territorio ibleo.

Da Donnafugata a Donnalucata, da Sampieri a Monterosso Almo: la nostra grande bellezza, vista dagli utenti della Rete. Anche i colori del cielo non scherzano: in coda, un corto in time lapse montato da Angelo Tumino.