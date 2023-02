Radio, è morto Joe Violanti

Fidenza, Parma - Il mondo della radiofonia italiana è in lutto: se n’è andato Sergio "Joe" Violanti, comico, conduttore radiofonico, autore televisivo, disc jockey e scrittore. Aveva 63 anni compiuti lo scorso 31 gennaio. Un male crudele se l’è portato via in un solo mese, strappandolo all’affetto dei suoi cari. Era un personaggio molto conosciuto e stimato nel mondo della radio. A darne l’annuncio sui social, è stato l’amico di sempre, Charlie Gnocchi. "Joe Violanti era come mio fratello. Era il più bravo alla radio. Era una grande persona. Lui sarà sempre con me".

Violanti – comico, conduttore radiofonico ed autore – ha lavorato in diverse emittenti come RTL 102.5, Radio 105, RDS, Radio2 e Radio Kiss Kiss. Nato a Fidenza da padre parmigiano e madre catanese, ha due figlie: Silvia e Maria Chiara. Di recente su Radio rai aveva condotto la trasmissione "Paese Mio", raccontando i comuni della provincia italiana.