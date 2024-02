Ragusa, 40 mila euro per l'immagine, la denuncia di Mauro

Ragusa - Non sarà un'avventura... Bisogna parafrasare la bellissima canzone di Lucio Battisti per titolare questa vicenda denunciata ieri in aula dal consigliere comunale di Ragusa del gruppo Generazione, Gaetano Mauro.

"La determina da tenere in mente- riferisce Mauro- è la n.61 del 23 gennaio scorso con la quale la giunta Cassì ha affidato ad una società piemontese, Avventura Urbana srl, per un importo di 40 mila euro, il compito di impostare un programma di sviluppo culturale e urbano sul modello di altre città d’arte…che coinvolga l’intera comunità in una crescita partecipata del livello culturale…".

Più semplicemente, un piano strategico ventennale. Un progetto cultura che parta dalla capacità di ascoltare la comunità ragusana per configurare, testualmente “…un processo strutturato sui temi ritenuti fondamentali per lo sviluppo della città”.

"E’ davvero singolare -ammette il consigliere- che l’incarico per programmare lo sviluppo culturale e urbano della città di Ragusa venga affidato ad una società piemontese, conclamando una impreparazione dell’attuale amministrazione a capire quello di cui la città ha davvero bisogno. Mi sono detto. Fosse davvero così, il motivo sarebbe grave. È come dire: non sappiamo quello che serve alla città, pensateci voi che vivete in Piemonte. Non sarà cosi. Infatti, non era questo il motivo dell’incarico. La verità è un’altra. Ma chi è questa società, quali competenze ha per studiare a fondo la comunità ragusana con interviste e sondaggi che nel frattempo arrivavano agli ignari opinion leader ragusani?

Nel sito della società testualmente viene riportato: "Siamo una società di consulenza per la progettazione di gestione di processi decisionali complessi. Operiamo in ambiti diversificati con strumenti avanzati di coinvolgimento e costruzione del consenso, rivolti sia alla cittadinanza che agli stakeholder".

Costruzione del consenso? Proprio cosi. Stupito per quanto e desideroso di non essere smentito, faccio uno screen che sono in grado di documentare. A distanza di 24 ore, infatti, dopo che qualcuno aveva avvertito la società, sparisce la definizione “costruzione del consenso”. La società Avventura Urbana, dall’oggi al domani non si occupa piu di costruzione del consenso. Ovviamente, una casualità. Ergo,- conclude Mauro- possiamo denunciare senza tema di smentita che questa operazione altro non è che una profilazione dell’elettorato pagata dai ragusani sotto mentite spoglie. Classificare la persona in base a questi parametri, per capire a cosa sarà più sensibile e quindi capire come indirizzarla in una determinata direzione in base allo scopo e senza chiedere nulla di cultura o di patrimonio artistico. Con i soldi pubblici. Dei ragusani".