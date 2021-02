Ragusa, casa di riposo crea isola degli abbracci

Ragusa - Una Isola degli abbracci. E' quella creata dalla casa di risposo Villa Maria per gli gli anziani che pazientemente aspettano di riabbracciare i propri figli. "Proprio per ricominciare a sentire il calore degli abbracci a stringere ed accarezzare le mani dei propri cari, abbiamo attrezzato un locale chiamandolo “l’Isola degli abbracci “ con un grande telo di plastica trasparente e tanto verde intorno", spiega la titolare, Maria Pulicino. "Solo così ritorniamo ad umanizzare i rapporti e sentire forte il calore degli abbracci e delle carezze. Questo avvicinamento schermato è molto gradito a tutti in attesa di un ritorno alla normalità".