Ragusa, Gaetano Mauro aderisce a Forza Italia: “Partito territoriale, sposa le mie battaglie”

Ragusa - Il consigliere comunale di Ragusa Gaetano Mauro, eletto nella lista civica Generazione, annuncia la sua adesione a Forza Italia. Il passaggio ufficiale avverrà sabato 12 aprile, in occasione della celebrazione del congresso cittadino. Mauro motiva la propria scelta con la condivisione dei valori fondanti del partito azzurro: “Forza Italia è la casa dei moderati, dei cattolici, di chi crede nella libertà e nell’europeismo. Valori che sento miei e che, grazie alla guida del presidente Antonio Tajani, oggi sono ancora più centrali e maturi in una forza politica che si è trasformata da partito delle nomine a partito delle tessere, puntando sempre più sul merito”. Forza Italia è il partito di una qualificata classe dirigente, visionaria, capace e lungimirante.

“Penso al Presidente Renato Schifani, che guida uno dei governi regionali più solidi di sempre, capace di passare alla storia per essere stato il primo presidente a fare compiere una scelta epocale per la Sicilia: i termovalorizzatori i cui benefici saranno tangibili per tutti. Determinanti nella decisione, spiega Mauro, sono stati anche il coordinatore regionale Marcello Caruso e Giancarlo Cugnata, storico esponente del partito in provincia: “Entrambi hanno sostenuto le mie battaglie politiche, da Iblea Acque al porto di Marina di Ragusa, fino alla gestione della Srr. Condividiamo inoltre la scelta di mantenere Forza Italia all’opposizione in Consiglio comunale, accanto agli alleati naturali FdI e DC, in coerenza con la linea politica seguita alle scorse amministrative”.

Il consigliere conclude con un saluto carico di entusiasmo e spirito di squadra: “Ringrazio chi mi ha accolto in questa grande famiglia e invio i miei migliori auguri al futuro coordinatore cittadino. Sono felice di rafforzare con il mio entusiasmo la squadra dei consiglieri comunali della provincia. Anche se – avverte con ironia – si prospettano tempi di duro lavoro e studio.