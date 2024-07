Ragusa, Giuseppe Cascone e Luca Roccaro saranno sacerdoti

Ragusa - I diaconi Luca Roccaro e Giuseppe Cascone saranno ordinati sacerdoti il prossimo 7 ottobre, festa della Madonna del Rosario.

Lo ha annunciato il vescovo, monsignor Giuseppe La Placa, al termine del solenne pontificale in occasione del suo terzo anniversario di ordinazione episcopale. Sarà invece ordinato diacono il seminarista Alessio Leggio. L’ordinazione avverrà il prossimo 9 novembre in coincidenza con la festa della Dedicazione della basilica lateranense. Due fragorosi applausi, levatisi da una cattedrale gremita di fedeli, hanno accompagnato gli annunci del vescovo e salutato Luca, Giuseppe e Alessio. Monsignor La Placa non ha nascosto la sua felicità e invitato tutti a pregare per questi giovani e perché ci siano sempre più giovani che sappiano rispondere sì alla vocazione al sacerdozio.

L’annuncio delle ordinazioni di Luca Roccaro, Giuseppe Cascone e Alessio Leggio è stata accolta con grande gioia dall’intera Chiesa di Ragusa e, in particolare, dalla comunità del Seminario e dalle parrocchie San Domenico Savio di Vittoria, San Pier Giuliano Eymard ed Ecce Homo di Ragusa dove i tre giovani sono cresciuti e hanno maturato la loro vocazione.