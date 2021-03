Ragusa, il sole rispunta mercoledì: il meteo della settimana in provincia

Ragusa - Nubi in progressivo aumento oggi sulla provincia iblea con deboli piogge dal pomeriggio che, in serata, diventeranno rovesci anche a carattere temporalesco: sono previsti 10.7mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 10°C, la minima di 2.5°C. Venti forti al mattino, in attenuazione col passare delle ore. Di seguito, le previsioni del tempo per i prossimi giorni.

Martedì 23. Cieli sempre molto coperti con deboli piogge, specie nelle re centrali della giornata. Stazionarie le temperature, con la massima ferma a 10°C e la minima a 4°C. Venti tesi.

Mercoledì 24. Inizia qualche schiarita, permarranno alcune nuvole in cielo ma niente pioggia. Il sole farà finalmente capolino e si farà sentire sulla colonnina di mercurio: la temperatura massima salirà fino a 18°C, la minima cala invece leggermente a 2°C. Venti ancora tesi.

Giovedì 25. Cieli sempre meno nuvolosi, a parte qualche velatura pomeridiana: la temperatura massima registrata sarà di 15°C, mentre la minima si assesterà a 3°C. I venti calano a deboli.

Venerdì 26. Giornata fotocopia della precedente: poche nubi in cielo ed identica escursione termica. Anche per il weekend non sono attese grosse variazioni climatiche, ma ci sarà tempo di riaggiornarci. Nel frattempo, per ogni aggiornamento in tempo reale, vi rimandiamo al servizio meteo dell’Aeronautica militare.