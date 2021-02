Ragusa, il tempo migliora in settimana: le previsioni sulla provincia

Ragusa - Cieli ancora molto nuvolosi oggi sulla nostra provincia con venti forti e rovesci anche temporaleschi, in assorbimento però durante la giornata. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 7°C. Di seguito, le previsioni per la seconda settimana di febbraio.

Martedì 9. Vento sempre più forte e nubi sparse alternate a schiarite per tutto il giorno, ma niente pioggia. Crescono leggermente le temperature, con la massima a 15°C e la minima a 8°C.

Mercoledì 10. Cieli in prevalenza sereni, con nubi in lento ispessimento dal pomeriggio. La temperatura massima salirà a 17°C, mentre quella minima resterà stabile a 8°C. I venti calano da forti a tesi.

Giovedì 11. I cieli proseguono ad essere velati dalle nuvole di passaggio e nella notte è attesa qualche debole precipitazione. La massima sarà di 13°C, la minima costante a 8°C. Venti da tesi a moderati.

Venerdì 12. Nubi alternate ad aperture per altre 24 ore, con venti e temperature sostanzialmente invariati. Purtroppo da sabato è atteso un lieve peggioramento, che potrebbe portare un po’ di pioggia, ma ci sarà tempo di riaggiornarci.