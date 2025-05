Ragusa: la riconversione Versalis verso un futuro di innovazione

Ragusa - Ieri, presso lo stabilimento Versalis di Ragusa, si è svolto un incontro tra la direzione aziendale e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali insieme alla RSU, per fare il punto sul Piano di Trasformazione e Rilancio di Eni-Versalis, avviato con l’accordo del 10 marzo 2025. Versalis ha illustrato i progressi del programma di fermata, concentrandosi sulle operazioni di svuotamento e bonifica degli impianti Polietilene e Servizi Ausiliari, oltre che dell’Etilenodotto RG-PR. Ha inoltre annunciato che, a partire da aprile, sono in corso interventi manutentivi mirati alla messa in sicurezza del sito e alla certificazione “gas free” degli impianti, con conclusione prevista entro fine giugno.

Durante l’incontro è stato presentato il piano di riconversione industriale del sito di Ragusa, con una serie di progetti che puntano a ridefinire il futuro dell’area: un impianto Agri-hub per la produzione di oli vegetali destinati alle bioraffinerie di Priolo e Gela, alimentato da coltivazioni locali; un Centro di riciclo meccanico avanzato per il recupero e la valorizzazione delle plastiche, con tecnologie innovative e un collegamento diretto al futuro impianto di riciclo chimico di Priolo; un Acceleratore per infrastrutture, progettato per sviluppare soluzioni fisiche e digitali, con un incubatore dedicato alle start-up del settore chimico; e i Centri di competenza per la formazione, pensati per offrire percorsi avanzati in Sicurezza, Manutenzione e Contract Administration, a supporto delle attività industriali di Eni in Italia e all’estero. I progetti industriali saranno completati entro il 2028. Dal 12 maggio partiranno le selezioni per il personale diretto individuato da Eni per il centro di competenza per la sicurezza, che avrà sede a Ragusa.

Giorno 14 e 15 maggio lo stabilimento di Ragusa sarà protagonista di un work shop dedicato a Innovation Lab per la presentazione dei primi progetti scelti da Eni, e da sviluppare a Ragusa, da start up italiane, di cui 3 siciliane. Le organizzazioni sindacali hanno accolto con favore l’aggiornamento sul crono programma e sulle gestioni in corso, sottolineando l’importanza di monitorare l’evoluzione delle attività e l’impatto occupazionale. Un nuovo incontro è già previsto per luglio. "Siamo soddisfatti dell’incontro e continueremo a lavorare con determinazione per portare avanti questo percorso complesso," ha dichiarato Giuseppe Scarpata, segretario della Uiltec di Ragusa. "Grazie alla collaborazione con l’azienda, abbiamo già ottenuto risultati importanti, garantendo occupazione e prospettive concrete."

Scarpata ha anche evidenziato come Ragusa stia rafforzando il suo ruolo nell’industria chimica nazionale: "Ragusa è pronta a consolidare la sua continuità industriale con il progetto di Agru Hub e attraverso leve strategiche di pura eccellenza: la ricerca avanzata sui polimeri da riciclo, un hub per start-up innovative e sei progetti già finanziati da Eni nei settori della biochimica e dell’energia e la creazione di un centro Agri-hub integrato con l’economia agricola locale che favorirà la sinergia con il territorio." Infine, un appello alla politica affinché garantisca il sostegno necessario per valorizzare le potenzialità industriali e innovative di Ragusa.