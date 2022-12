Ragusa Massimiliano Sorbello, nuovo primario di Rianimazione

Ragusa - Il dottor Massimiliano Sorbello è il nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale “Giovanni Paolo II”.

Sorbello, classe ’73, proviene dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G.Rodolico-San Marco” di Catania, dove ha maturato esperienza tanto in Rianimazione quanto nei più svariati settori anestesiologici, comprese Neurochirurgia, Chirurgia dei trapianti d’organo, Chirurgia toracica, Chirurgia ortopedica, Chirurgia pediatrica e Chirurgia generale, laparoscopica e robotica. I successivi incarichi professionali, al “Vittorio Emanuele” prima e all’ospedale “San Marco” poi, hanno completato il suo percorso formativo arricchendolo con l’esperienza in emergenza intra ed extraospedaliera e, negli anni della pandemia, con il trattamento dei pazienti Covid. Originario di Catania, Sorbello è titolare di due brevetti per dispositivi medici e ha vinto diversi premi internazionali per la sua attività di ricerca e formazione.

Attualmente è presidente della Società europea di gestione delle vie aeree (EAMS), coautore o reviewer delle linee guida per la gestione delle vie aeree americane, inglesi ed europee nonché delle buone pratiche cliniche della Società scientifica italiana (SIAARTI) per la gestione perioperatoria del paziente obeso, con apnee ostruttive del sonno e della gestione delle vie aeree.