Ragusa, Natale al caldo: da mercoledì torna il sole su tutta la provincia

Ragusa – Oggi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in attenuazione durante la giornata. La temperatura massima registrata sarà di 13.4°C, la minima di 9.4°C.

Martedì 22. Nuvole in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, ma saranno le ultime dell’anno. La massima sarà di 14°C, mentre la minima di 7.4°C. Venti moderati.

Mercoledì 23. Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste precipitazioni e le temperature non subiranno grosse variazioni.

Giovedì 24. Cieli ancora poco nuvolosi, è prevista con formazioni nebbiose dalla sera ma senza pioggia. Cala la temperatura massima, non sono previste precipitazioni. Durante la giornata la temperatura ma 12.8°C, stabile la minima a 7.6°C.

Venerdì 25. Il sole dovrebbe spazzare via gli ultimissimi residui di nuvolosità e la temperatura massima subirà un rialzo termico fino a 15.5°C, mentre la minima resterà sui 7.4°C.