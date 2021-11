Ragusa, sospesi altri due sanitari no vax, e sono 76

Ragusa – Altri due professionisti in servizio all’Asp di Ragusa sono stati sospesi, due settimane fa, per non essersi vaccinati né aver esibito documenti che li esonerassero dalla vaccinazione. Come per gli altri 76 provvedimenti del genere emessi solo da settembre, la sospensione dal lavoro e dallo stipendio è prevista per ora fino al 31 dicembre 2021, a meno che nel frattempo gli interessati non decidano di sottoporsi al siero.

Non è chiaro se, trascorso tale periodo, i dipendenti possano essere licenziati in tronco e perdere del tutto l’impiego. Controlli e sospensioni, all’Asp ragusana, sono partiti in realtà già prima dell’estate. Alcuni hanno accettato la somministrazione, altri hanno fatto ricorso al giudice e si avviano verso sconfitta certa: sono tante, infatti, le sentenze emesse da altri tribunali italiani contro vertenze simili, finora tutte respinte in blocco.