Ragusa, un mammografo digitale per biopsie con stereotassica

Ragusa - Il parco tecnologico dell’ASP di Ragusa si è arricchito, in queste settimane, di un mammografo digitale che amplia e migliora l’offerta dell’Unità di Screening mammografico e diagnostica senologica. L’apparecchiatura, che si trova all’ospedale “Maria Paternò Arezzo” di Ragusa Ibla, ha una capacità in termini di risoluzione dell’immagine e di adeguatezza della diagnosi, di gran lunga superiore rispetto alle versioni precedenti. Consente la valutazione tridimensionale della struttura della ghiandola mammaria (la cosiddetta ‘tomosintesi’) e, in particolare, di effettuare le biopsie con metodica stereotassica, cioè attraverso una visione più accurata e approfondita delle patologie tumorali che hanno carattere multifocale.

“Significa poter intercettare i tumori con localizzazione diverse rispetto al nodulo più eclatante e visibile, che solitamente viene sospettato per primo - spiega il dott. Giuseppe La Perna, Direttore della U.O.S.D. Screening mammografico e diagnostica senologica - Questo strumento non solo ha la capacità di svolgere un esame tridimensionale, ma anche di approfondirlo con l’utilizzo del mezzo di contrasto. Ne discende un miglioramento della capacità di diagnosi e, in termini di efficacia e di adeguatezza, delle terapie da sottoporre alle pazienti”.