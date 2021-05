Ragusa, weekend assolato ma senza afa sulla provincia iblea

Ragusa - Oggi cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata sulla nostra provincia: la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 15°C. I venti si manterranno tra il debole e il moderato per tutto il fine settimana. Di seguito le previsioni per i prossimi giorni.

Sabato 8. Le residue velature ancora in transito si scioglieranno definitivamente al sole: bel tempo per tutto il giorno. Invariata l’escursione termica, sempre compresa tra 25°C e 15°C.

Domenica 9. Ancora cieli sereni e sole splendente, ma calano leggermente le temperature: la massima arriverà a 22°C, mentre la minima toccherà i 14°C. Il bel tempo, associato a temperature gradevoli e primaverili, proseguirà anche lunedì. Per ogni aggiornamento in tempo reale vi rinviamo al servizio meteo dell’Aeronautica militare.