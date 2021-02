Ragusa, weekend di nebbia nell’entroterra: le previsioni del tempo

Ragusa - Nubi sparse oggi sulla provincia iblea, alternate a schiarite per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 3°C. Per tutto il weekend i venti oscilleranno tra il debole e il moderato. Di seguito, le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Venerdì 19. Tempo nebbioso fin dal primo mattino, con sollevamento di nuvole basse durante le ore centrali. La temperatura massima resterà stazionaria a 13°C, la minima salirà invece a 6°C.

Sabato 20. Ancora nubi basse e banchi di nebbia per gran parte della giornata, rasserena soltanto in serata. Salgono le temperature: quella massima a 14°C, mentre la minima a 8°C.

Domenica 21. Sereno ma con foschia, le formazioni nebbiose aumenteranno soprattutto di sera ma sempre senza portare piogge. La massima crescerà ancora a 15°C, la minima sarà di 7°C. La nuova settimana si aprirà finalmente col sole che squarcerà il velo, per ogni dettaglio vi giriamo al servizio meteo dell’Aeronautica.