Regali di Natale per un amico videogiocatore o te stesso con Eneba.com

Come persone, vogliamo sempre dare e ricevere regali che siano ben pensati e garantiscano la soddisfazione di chi dona e chi riceve. Come giocatori, vogliamo ottenere un videogioco per il nostro compleanno o, in questo caso, per Natale. Fortunatamente, il Babbo Natale di Eneba ha una borsa piena di regali eccezionali per te o per un amico videogiocatore.

Eneba è il marketplace in più rapida crescita per i videogiocatori, dove troverai chiavi per videogiochi, crediti in-game, abbonamenti per console, un'enorme varietà di carte regalo per Xbox, Nintendo e PlayStation. La parte migliore è che tutto è più economico!

Sono arrivati i saldi di Natale!

Entra nell'atmosfera festiva esplorando i nostri saldi di Natale. Qui troverai un sacco di giochi con uno sconto speciale per le vacanze. Prendi per te stesso o per il tuo caro amico il miglior western mai realizzato: Red Dead Redemption 2, la fantascienza distopica di Horizon Zero Dawn o Hellblade: Senua's Sacrifice e molti altri.

Inizia subito lo shopping natalizio!

Se pensi che sia tutto, abbiamo una sorpresa. Le offerte di Natale sono accompagnate da delle splendide Flash. Durano solo un paio d'ore, con giochi che ruotano ogni 30 minuti. Il modo migliore per non perderle è seguire Eneba sui social. Credici quando lo diciamo: non vorrai restare a mani vuote!

Un regalo perfetto per un giocatore

Eneba ha molti giochi, ma sceglierne uno perfetto per la persona che ti sta a cuore e a cui vuoi fare un regalo. Non c'è bisogno di farsi prendere dal panico. Compra una carta regalo Eneba e lascia che scelgano loro il regalo da soli. Credici, lo apprezzeranno.

Le carte regalo di Eneba sono digitali, quindi non dovrai preoccuparti della spedizione. Il codice digitale viene inviato direttamente al tuo indirizzo e-mail istantaneamente oppure è possibile accedervi nella pagina del profilo di Eneba.

Fai un ulteriore passo avanti: stampa il codice su un foglio di carta colorato: la creatività e la fantasia di impacchettarlo dipenderanno da te.

Se sei sicuro che la persona che sta ricevendo il regalo piaccia PlayStation, procuragli una carta regalo PSN. I fondi verranno aggiunti al suo account PSN e potranno essere spesi per qualsiasi cosa nel PlayStation Store. Abbiamo una varietà di carte regalo PSN in un range di prezzi davvero folle. Dai un'occhiata!

Video games bring you closer

Con lo shopping natalizio fatto, è ora di giocare! Ci sono molti titoli di vario genere e tema che possono essere giocati insieme a familiari e amici. Al termine della cena di Natale, prendi un paio di gamepad e goditi un'emozionante sessione di gioco.

Prova i giochi Lego adatti a tutte le età e che abbracciano innumerevoli franchise, da Harry Potter e Il Signore degli Anelli ai supereroi Marvel/DC e Star Wars. Broforce ti farà pompare l'adrenalina con le superstar dei film d'azione degli anni '80 che riconoscerai all'istante: James Bond, Terminator, Rambo, John McClane: dopotutto Die Hard è un film di Natale.

A Way out e It Takes Two, sviluppati dallo stesso studio, pongono l'accento sulla cooperazione tra due giocatori. Dopo aver giocato a questi due giochi, sarai più vicino che mai al tuo amico o alla tua dolce metà. Mentre i giochi di combattimento e di sport, come Mortal Kombat 11, Street Fighter V, Tekken 7, FIFA 22, NBA 2K22 creeranno momenti intensi e adrenalinici, Just Dance 22 ti farà scoprire chi ha le mosse migliori sulla pista da ballo.

Questo Natale giocate insieme.

Molto di più su Eneba.com

Le vacanze arriveranno e passeranno, ma i prezzi dei videogiochi e di tutto ciò che riguarda il gaming sono sempre più bassi su Eneba.com. Iscriviti alla nostra newsletter per ottenere ulteriori sconti sulle collezioni di videogiochi e rendi Eneba il tuo marketplace preferito. Risparmia sull'acquisto di giochi e Buon Natale: ma non dimenticare di fare acquisti su Eneba!