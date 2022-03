Rialzo termico sul ragusano: il meteo della settimana

Ragusa – Dopo la domenica uggiosa, da oggi il tempo migliora sulla nostra provincia: nei prossimi giorni non mancheranno formazioni nuvolose in transito, specie sulla costa, e possibilità di banchi di foschia nelle ore notturne; tuttavia non porteranno piogge, al più una spruzzata d’acqua nelle giornate di martedì e giovedì. più. Durante la settimana i mari si manterranno mossi, mentre i venti soffieranno costantemente tesi e solo dal prossimo weekend caleranno a moderati.

Fino a venerdì, inoltre, assisteremo a un deciso rialzo termico: le temperature massime raggiungeranno i 15°-16°C, le minime invece si assesteranno sui 7-8°C. Poi sarà la volta di un nuovo colpo di coda d’aria fredda, prima della primavera, ma ci sarà tempo di riaggiornarci: intanto, per ogni dettaglio in tempo reale vi rinviamo al servizio meteo dell’Aeronautica militare.