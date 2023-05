Riccardo Schininà fuori dal consiglio di Ragusa

Ragusa - Non entra in consiglio comunale il miglior sindaco perdente a Ragusa, Riccardo Schininà, perchè non ha raggiunto il 20% dei consensi, soglia minima di sbarramento per chi, classificandosi secondo nella corsa a sindaco, ha diritto a un seggio in consiglio in ragione del consenso ottenuto come primo cittadino. Su 24 consiglieri, 17 vanno alla maggioranza a Ragusa, 7 alle opposizioni.

Ecco la composizione del nuovo consiglio comunale per la consiliatura 2023-2028.

Maggioranza a sostegno del sindaco Cassì: Partecipiamo (4 seggi): Mario D’Asta (527), Rosanna Caruso (477), Carla Mezzasalma (404), Gianna Occhipinti (398). Cassì sindaco (8 seggi): Gianni Giuffrida (1017), Simone Digrandi (768), Federico Bennardo (655), Elvira Adamo (454), Fabrizio Ilardo (450), Oriana La Licata (409), Catia Pasta (405), Marco Antoci (396). Ragusa Prossima (2 seggi): Gianni Iurato (542), Sebastiano Zagami (244).

Terra Madre (2 seggi): Giovanni Gurrieri (456), Marco Galifi (219). De Luca per Ragusa (1 seggio): Saverio Buscemi (226).

Opposizioni: Fratelli d’Italia (1 seggio): Rocco Bitetti (209). Partito Democratico (2 seggi): Peppe Calabrese (601), Mario Chiavola (577) GenerAzione Demos (2 seggi): Gaetano Mauro (403), Podimani Giuseppe (384). Territorio (1 seggio): Angelo La Porta (480). Movimento 5 stelle (1 seggio): Sergio Firrincieli (275).