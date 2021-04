Roma:Zingaretti,nel centrosinistra virus fratricida

ROMA, 08 APR "Io sono colpito in queste ore e in questi giorni dal virus fratricida che c'e' a volte nel campo del centrosinistra, anche a Roma. C'è chi si candida contro il centrodestra facendo poi solo polemiche nel centrosinistra. Nel centrodestra non funziona cosi'". Così il governatore del Lazio Nicola Zingaretti a L'Aria che Tira su La7. "Mi auguro ci sia un'evoluzione culturale per una nuova politica. Bisogna essere orgogliosi delle proprie idee ma poi bisogna mettere in campo un progetto di governo. Le alleanze non sono una brutta parola", ha aggiunto. (ANSA).