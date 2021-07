Sabato calo termico, domenica pioggia: le previsioni del tempo in provincia

Ragusa – Già le temperature di questi giorni, con le massime mai oltre i 32-33°C e le minime sui 23-24°C, sono state più clementi rispetto alla settimana precedente. A portare nuova aria fresca in Sicilia ci penserà adesso lo strascico del maltempo che ha colpito il Nord Italia. Nessun nubifragio nel Ragusano, solo qualche debole pioggia e un abbassamento generale delle temperature: già oggi, nonostante il sole, la massima sarà di 30°C e la minima di 19°C. Ecco le previsioni in dettaglio per il weekend.

Venerdì 16. Cieli ancora sereni nell’arco delle 24 ore e senza variazioni termiche di rilievo. Venti moderati al mattino, tesi al pomeriggio.

Sabato 17. Col passare delle ore aumenteranno le nuvole e - in quelle centrali della giornata - sarà possibile qualche goccia di pioggia nelle aree più interne, ma niente di che. Più che altro l'effetto sarà quello di una discesa della colonnina di mercurio, con la massima assestata a 27°C e la minima a 17°C.

Domenica 18. Giornata fotocopia: nubi in progressivo aumento, con brevi pioggerelle pomeridiane nell'entroterra. Invariata l'escursione termica, compresa tra i 27°C di massima e i 17°C di minima. Anche lunedì è atteso qualche debole piovasco, da martedì invece tornerà il sole pieno ma i valori stagionali resteranno bassi . Per ogni aggiornamento in tempo reale, vi rinviamo al servizio meteo dell’aeronautica.