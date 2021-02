San Valentino, tutti al ristorante: innamorati e non VIDEO

Gente e tavoli senza distanziamenti, la mascherina indossata solo dai camerieri e canti tra gli astanti stile Boss delle cerimonie: è quanto andato in scena domenica, a San Valentino, in molti ristoranti delle zone gialle. Nel primo video siamo in un bistrot di Gallarate, nel varesino, con uno dei tanti sosia di Celentano; nel secondo in una pizzeria di Parma, in Emilia-Romagna. Nell’ultimo l’avventore di un locale a Imperia, in Liguria - dove diversi esercizi hanno sfidato l’area arancione - se la prende addirittura con chi avrebbe fatto la “spia” esortando alla disobbedienza.