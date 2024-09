Sangiuliano al Tg1 su Maria Rosaria Boccia: "Avevamo una relazione"

Roma - «Ho presentato le mie dimissioni alla premier ma le ha respinte». Così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, intervistato dal Tg1.

«Mi pesa parlare di questo. È un rapporto personale affettivo». Lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano rispondendo, nel corso di un'intervista al Tg1, ad una domanda del direttore della testata Gianmarco Chiocci sul suo rapporto con Maria Rosaria Boccia. Sangiuliano ha sottolineato di essere «assolutamente non ricattabile», spiegando che «lo sei solo se hai usato denaro pubblico». «Mai un euro è stato speso per la dottoressa Boccia, ho pagato tutto io», ha ribadito il ministro. «Io l'ho fatta accedere ai miei dati bancari, ha potuto vedere con i suoi occhi», ha detto ancora rivolgendosi a Chiocci, prima di mostrare i biglietti del treno per Milano e dell'aereo per Taormina, presi insieme a Boccia. «Sono stati pagati da me - ha precisato -, con la carta credito che fa riferimento al mio conto personale».

Sangiuliano: «Avevamo una relazione»

«Avevamo una relazione, anche per questo ho revocato l'incarico». lo ha detto il ministro Gennaro Sangiuliano in un'intervista al Tg1, parlando di Maria Rosaria Boccia. «Mai speso soldi pubblici - ha detto ancora -, non sono ricattabile».

Boccia su Instagram: «Tutto arriva per chi sa aspettare»

Una confezione di pop corn e l'immagine del Tg1. Maria Rosaria Boccia lancia un altro messaggio attraverso le sue storie Instagram, in attesa dell'intervista al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, girata stamattina e in onda nell'edizione serale del telegiornale di Rai 1. «Tutto arriva per chi sa aspettare», scrive sotto le immagini.