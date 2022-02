Sanremo 2022, tutti pazzi per Fantasanremo: ma cos’è?

Ormai è troppo tardi per iscriversi, ma è bene conoscerlo perché tutti ne parlano. Si tratta di un gioco virtuale, sulla falsariga del Fantacalcio, che permette di schierare un "dream team" di artisti. Che fanno guadagnare o perdere punti

Sicuramente, in questi giorni, avendo seguito le due serate del Festival di Sanremo, vi sarete accorti che sul palco alcuni cantanti e lo stesso Amadeus ogni tanto gridano Fantasanremo!!!

Gli stessi organizzatori l’hanno definito il «Fantacalcio del Festival». Ma cos’è davvero questo Fantasanremo di cui tutti parlano?

Prima di tutto, è un gioco per appassionati della materia, proprio come la sua versione “calcistica”.

Si tratta di un gioco a squadre – ovviamente virtuale, perché ci si iscrive (gratuitamente) e si partecipa sul web – che ha raggiunto numeri da capogiro. Quest’anno, infatti, si sono iscritte oltre 50 mila squadre, così tante da aver anche mandato in palla il sito, poi ripristinato dai webmaster.

Ogni persona, proprio come il Fantacalcio, crea la sua squadra ideale – il cosiddetto dream team – composta da cinque cantanti in gara, i quali – inconsapevolmente o meno – si “sfidano” in mille modi, facendo guadagnare o perdere punti a chi li ha scelti.

Come si gioca a Fantasanremo?

Qualche esempio: se un artista urla «Fantasanremo!» sul palco – come ha fatto Gianni Morandi a fine esibizione – fa guadagnare 25 punti a chi l’ha scelto. Il primo classificato della serata fa guadagnare ben 50 punti, 35 punti il secondo, 25 per il terzo, altrettanti se a dirigere l’orchestra è l’amatissimo maestro Beppe Vessicchio, e così via.

Ma l’assegnazione di punti, a volte, è veramente surreale: se ne guadagnano 10 se un Big mostra (almeno) un capezzolo, se è vestito monocromo o se canta in mutande. Altrettanti se indossa «capesante o raffigurazioni di esse». Qui tutte le regole.

Ma i punti si possono anche perdere: se l’artista risulta tra il 18° e il 21° classificato se ne perdono 5, se si scende ancora di più in classifica la persona che ha scelto l’artista perderà invece 10 punti. Punti persi anche in caso di uso di autotune, di inciampo o caduta sul palco, se si strappa il vestito o se gli cade il parrucchino.

Insomma, le regole sono tutte da ridere e portano i giocatori ad avere un determinato punteggio. L’ultima sera si sommano i punteggi delle cinque serate e si determina il vincitore finale (che non vince niente, se non la gloria imperitura tra gli amici e gli altri fantasanremisti).

Chi sono gli inventori del gioco?

A inventarsi il Fantasanremo è stato un gruppo di appassionati del Festival marchigiani, che hanno deciso di coinvolgere in questo modo sempre più persone, creando “hype”, curiosità e movimento intorno alla kermesse.