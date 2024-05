Scicli Albergo Diffuso: Premio migliori strutture alberghiere nel mondo

Scicli - Scicli Albergo Diffuso è stato riconosciuto come una delle migliori strutture alberghiere del mondo, ottenendo il prestigioso Travelers Choice Award da TripAdvisor nel 2024. Questo riconoscimento conferma la dedizione e l'eccellenza del nostro servizio nell'offrire un'ospitalità autentica e coinvolgente agli ospiti.

"Il Travelers Choice Award premia le strutture alberghiere in base ai punteggi e alle recensioni raccolte nel corso dell'anno precedente, e siamo orgogliosi di essere stati inclusi nel primo 10% degli hotel migliori del mondo", commentano a Scicli.

"Questo successo è il risultato del costante impegno del nostro team nel garantire un'esperienza indimenticabile per ogni ospite che varca le porte della nostra città. Scicli Albergo Diffuso offre un'esperienza unica nel cuore del centro storico di Scicli, con camere e case storiche restaurate distribuite entro un raggio di 300 metri dalla Via Mormina Penna. Ogni ospite ha l'opportunità di immergersi completamente nella vita della comunità locale, abbracciando la sua autenticità e il suo fascino unico. Questo prestigioso riconoscimento ci sprona a continuare a perseguire l'eccellenza e a migliorare costantemente i nostri servizi, per offrire esperienze straordinarie ai nostri ospiti provenienti da tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni su Scicli Albergo Diffuso e per prenotazioni, si può visitare il sito web o contattare il 392 8207857.